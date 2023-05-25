18 лет назад россияне жалели мальчика-маугли, который годами жил с собакой: что с ним теперь

Маленький ребенок познал ужасную судьбу. Витя шесть долгих лет жил в одной комнате с собакой, в то время как зверствующие мать и бабушка существовали за стенкой от брошенного всеми малыша. Нет ничего удивительного в том, что он превратился в настоящего мальчика-маугли, боялся и презирал людей.

Пропавшего на шесть лет ребенка нашли благодаря бдительной медсестре. Витю Козловцева после рождения несколько раз планово водили к педиатру. А затем на пять лет перестали. Медик забила тревогу, и, как оказалось, не зря. Все эти годы мальчик жил вдвоем с собакой. Ел с ней из одной миски и спал на одной тряпке.

Кстати, узнать мотивацию матери и бабушки, которые обрекли ребенка на ставшее кромешным адом существование, так и не удалось. Обе женщины не смогли объяснить, почему они приняли столь жестокое и жуткое решение. Когда Витю нашли, он чурался людей и не знал человеческой речи, ползал на четвереньках и выл как пес.

В специализированных детских домах сотрудники повели себя ничуть не лучше его матери и отказались принять ребенка. Витю спасла соцработник Лилит Горелова. Женщина оформила пожизненную опеку над ним и в прямом смысле поставила на ноги.

Мальчик-маугли выучился на портного, а в институт ездил сам. Он вырос добрым и спокойным, перенял все базовые основы поведения и сумел интегрироваться в человеческое общество, которое у него чуть было не отняли родная бабушка и родная мать.