175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами

20 августа 2025 14:44
Хотя график работы сильно не отличался.

«Сверхъестественное» — это сериал-марафон. Сезоны выходили пачками, в каждом по 20+ эпизодов, а зрители на протяжении 15 лет следили за приключениями братьев Сэма и Дина Винчестеров. Позже к ним присоединился ангел Кастиэль и сын Люцифера Джек, и эта четверка стала основой сериала.

Казалось бы, все актеры вкалывали одинаково, вкладывая силы в бесконечные съемки. Но гонорары оказались распределены крайне неравномерно. Лишь один из них буквально греб деньги лопатой.

Сколько зарабатывали герои «Сверхъестественного»

Меньше всего повезло Александру Кэлверту. Он вошел в основной состав лишь в 13-м сезоне, а его зарплата так и осталась тайной. Но косвенно все понятно: его состояние оценивалось всего в 2 миллиона долларов. А ведь он также снимался в «Стреле» и «Мотеле Бейтса», значит мог быть чуточку богаче, если бы гонорар был внушительным.

Миша Коллинз, сыгравший ангела Кастиэля, за годы работы поднялся от 20 до 110 тысяч долларов за эпизод. С ростом популярности персонажа рос и чек, но до лидеров ему все равно было далеко.

На втором месте — Джаред Падалеки. На удивление фанатов, он получал меньше своего экранного брата. Его ставка составляла 125 тысяч долларов за эпизод.

А вот на вершине оказался Дженсен Эклс. За каждую серию ему платили по 175 тысяч долларов. Такой доход позволил актеру накопить состояние в 14 миллионов долларов. Финансовый разрыв с Падалеки объясняется тем, что Эклс еще и ставил некоторые эпизоды как режиссер. Так что, возможно, все честно.

А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

Фото: Кадры из сериала «Сверхъестественное»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
