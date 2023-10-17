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17 октября Солнце вошло в Весы: это обернется несчастьями для нескольких знаков зодиака

17 октября 2023 12:47
17 октября Солнце вошло в Весы: это обернется несчастьями для нескольких знаков зодиака

Удачи им не видать.

Середина осени выдалась очень непростой с астрологической точки зрения. Эксперты обращают внимание на сложное положение планет. Солнце вошло в знак Весов, который для него является самым нелюбимым. В нем светило становится слабее и не может продемонстрировать все нужные качества в полной мере.

Такая позиция Солнца отражается на людях. Им будет сложнее справиться с ленью, усталостью и бездействием. Даже активные любители перемен в подобный период отличаются апатией.

Особенно не повезет обладателям нескольких знаков зодиака, для которых с 17 октября стартует полоса неудач. Серьезное снижение запаса жизненной энергии отразится на восходящих Львах и Весах. Подчас им просто будет не хватать сил даже на элементарные задачи.

Пострадают и водные знаки. Ракам, Скорпионам и Рыбам точно не стоит надеяться в ближайшее время на прибыль, внезапную удачу или хорошее самочувствие. Проблемы будут возникать сами собой. Это отметила астролог Ирина Орлова в беседе с изданием «7 дней».

Фото: unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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