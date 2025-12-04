Меню
«17 мгновений» в Германии смотрели даже внимательнее, чем в СССР: как приняли сериал, что Шелленберги написали Табакову

4 декабря 2025 09:54
«Семнадцать мгновений весны»

Штирлиц приобрел в блоке особый статус. 

Когда в СССР «17 мгновений весны» крутили как народный сериал, разобранный на цитаты, по другую сторону «железного занавеса» его почти не показывали. Но с падением Берлинской стены сериал добрался и до Германии — и вызвал там полноценный культурный шок.

Немецкие зрители, десятилетиями корпевшие над своим преодолением прошлого, внезапно увидели войну глазами советского разведчика. И это зрелище их озадачило, разозлило и местами — покорило.

Особый статус Штирлица

Главным камнем преткновения стал, конечно, Макс Отто фон Штирлиц. Для советского зрителя он был эталоном — ледяным интеллектом в форме СС. Для немца же такой образ казался чрезмерно идеализированным, почти мифическим.

Безупречный, всегда на шаг впереди, непоколебимо моральный — на фоне сложной, двусмысленной немецкой исторической памяти он выглядел как персонаж пропагандистского комикса, а не живой человек. Критики отмечали: да, он борется с нацизмом, но он же — порождение другой тоталитарной системы. Где здесь граница между героем и инструментом?

«17 мгновений» в Германии смотрели даже внимательнее, чем в СССР: как приняли сериал, что Шелленберги написали Табакову

Что понравилось немцам

Но парадокс в том, что самих немцев-то в сериале как раз и хвалили. Особенно в ГДР. После десятилетий, когда фашистов в кино изображали карикатурными идиотами, требующими «млеко» и «яйки» (как позже съязвил Олег Табаков), здесь на экран вышли сложные, даже трагические фигуры.

Шелленберг в исполнении Табакова, Кальтенбруннер, Мюллер — это были не безумные монстры, а расчётливые, умные, амбициозные люди в мундирах. Именно эта психологическая глубина и заставила зрителей по ту сторону Эльбы смотреть сериал не как агитку, а как напряжённый политический триллер.

«17 мгновений» в Германии смотрели даже внимательнее, чем в СССР: как приняли сериал, что Шелленберги написали Табакову

Письмо Табакову

Апофеозом этого неоднозначного принятия стала история с открыткой, которую Олег Табаков получил от реальных родственников Вальтера Шелленберга. Они благодарили актёра за то, что он «с большой любовью и теплотой» передал черты их родственника.

Для советского артиста это послание стало шоком, артист даже опасался, что за это у него могут возникнуть проблемы. Но факт остаётся фактом: немецкие зрители, даже те, чьи родственники были по ту сторону баррикад, узнали в экранных образах что-то человеческое.

«17 мгновений» в Германии смотрели даже внимательнее, чем в СССР: как приняли сериал, что Шелленберги написали Табакову

В итоге немецкое восприятие «17 мгновений» оказалось зеркальным отражению советского. Если для нас это был миф о победе добра (в лице нашего разведчика) над абсолютным злом, то для немцев — трудный разговор с самими собой.

Сериал показал, как неудобно выглядит история, когда её показывают без карикатур. Сериал не стал в Германии культовым — но заставил многих людей задуматься о нем и даже спорить, а это показатель качества.

«Натуральна в кадре только грудь Семенович»: Собчак снялась в самой пошлой пародии на «17 мгновений» - даже на IMDb оценили в 3,1.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
