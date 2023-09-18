17 лет назад родилась малышка-гигант весом 8 кг: взгляните, какой она выросла

Природа иногда дарит людям крайне удивительные презенты. Например, семье Халиных она преподнесла младшую дочь Надю, весившую без малого восемь килограммов. Для ее мамы это была 11 беременность. Многодетная семья живет на Алтае. Папа будущей великанши ростом выше среднего и стройного телосложения, а мать, напротив, невысокая и пышная. Весь период беременности все шло хорошо, поэтому не было никаких причин для беспокойства.

Но Надежда неожиданно родилась настоящим гигантом. Она весила 7 килограммов и 750 граммов и ростом 56 сантиметров. Врачи решились на кесарево сечение, а потом волновались, как будет развиваться дальше девочка-крепыш. Конечно, эта история попала в СМИ: о семье Халиных снимали сюжеты. Также многие написали, что все 13 человек, родители и 11 детей, ютятся в маленькой квартире.

Нашлось много неравнодушных, которые предложили помощь многодетной семье. Например, преподнесли компьютер, разные игрушки, коляски, книги и подгузники. Не осталось в стороне и государство, которое помогло семье финансами. Сейчас старшие сестры Нади уже создали собственные семьи и упорхнули из родительского гнезда. Сама она уже оканчивает школу, причем по ученице и не скажешь, что она родилась такой великаншей. Надя выросла очень стройной девушкой.