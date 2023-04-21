17 лет Кончаловский не знал о внебрачной дочери: внешне так похожа, что даже ДНК-тест не нужен

Андрей Кончаловский женился пять раз и стал многодетным отцом. Не все семеро детей режиссера законнорожденные. Долгих 17 лет артист даже не знал о том, что у него есть внебрачная дочь.

В 1980 году у звезды был бурный роман с Ириной Бразговкой. Когда актриса оказалась в интересном положении, то не стала рассказывать об этом возлюбленному. Хранила она молчание и после того, как Дарья появилась на свет.

Правда раскрылась лишь в конце 90-х. Мэтр не стал отказываться от дочери, вдруг появившейся на его пороге. Режиссер и его наследница быстро нашли общий язык. Кончаловский признал отцовство и оказывал Дарье материальную помощь.

Сегодня дочь знаменитости ведет непубличный образ жизни. Однажды она засветилась в студии одного из шоу, и тогда поклонники кинодела ахнули. Дарья оказалась так похожа на отца, что и ДНК-тест не нужен. Тогда многие поняли, почему Кончаловский ни на секунду не усомнился в том, что в ней течет его кровь.