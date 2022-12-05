17 лет даром не прошли: посмотрите, что стало с русской «Мисс Вселенная» (видео)

Наталья Глебова всегда могла похвастаться невероятно привлекательной внешностью. С детства уроженка Туапсе занималась ритмической гимнастикой и развивала карьеру модели.

Впоследствии знаменитость переехала с семьей в Канаду, где начала участвовать во всевозможных конкурсах красоты. Взять корону у Глебовой вышло далеко не сразу. Например, в 2004 году на конкурсе «Мисс Вселенная Канады» она заняла лишь третье место. Впрочем, уже через год ей удалось реабилитироваться. Оксана одержала оглушительную победу в конкурсе «Мисс Вселенная».

В настоящее время Глебова живет в Таиланде и воспитывает с мужем дочь, появившуюся на свет весной 2016 года. Модель активно ведет социальные сети, где часто публикует не только свои фото, но и видео. Глядя на них, интернет-пользователи могут убедиться в том, что прошедшие 17 лет не прошли даром для знаменитости.

Глебова и сегодня удивляет всех своей красотой и стройной фигурой. В кадрах одного из опубликованных роликов она щеголяет в дерзком мини, демонстрируя свои точеные ножки. При виде такого ошеломляющего зрелища подписчики не стали сдерживаться и засыпали звезду комплиментами. «Невероятно красивая!», «Вау, ты лишила меня дара речи», «Ты по-настоящему великолепна», — отметили фолловеры в комментариях.