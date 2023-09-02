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Киноафиша Статьи 17 лет ада: как сейчас выглядит первая жена Жулина, которую он избивал

17 лет ада: как сейчас выглядит первая жена Жулина, которую он избивал

2 сентября 2023 06:30
17 лет ада: как сейчас выглядит первая жена Жулина, которую он избивал

Спортсменка долго молчала о том, что творилось за закрытыми дверями.

Фигурист Александр Жулин был настоящим секс-символом своего времени. Это неудивительно: высокий блондин с выразительными глазами мгновенно покорял женские сердца. О нем мечтали, а его первой жене Майе Усовой завидовали, ведь ей достался самый завидный жених.

На деле же красавец Александр Жулин был настоящим абьюзером. Он обесценивал свою супругу, унижал ее и заставлял поверить в собственную никчемность. А потом начал изменять.

Он на глазах у всех закрутил роман с соперницей, фигуристкой Оксаной Грищук. Все, включая Майю Усову, знали об этом. Но жена молчала, закрывала глаза на измены Александра Жулина и прощала.

Даже когда брак распался, пара продолжила кататься вместе. Фигуристка призналась, что все 17 лет совместной карьеры Жулин ее бил. Но в результате Майя Усова нашла в себе силы, чтобы уйти от него и как от партнера по льду.

В 2005 году она познакомилась с доктором медицинских наук Анатолием Орлецким и позже вышла за него замуж. Сейчас фигуристка светится и выглядит даже лучше, чем в молодости. Так красит ее счастье в личной жизни.

17 лет ада: как сейчас выглядит первая жена Жулина, которую он избивал
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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