16 ранений в сердце: это преступление стало самым загадочным в СССР

Актриса Зинаида Райх была не только звездой театральной Москвы 20-х и 30-х годов, но и супругой двух своих знаменитых современников — поэта Сергея Есенина и режиссера Всеволода Мейерхольда. Всего через три недели после ареста последнего органами НКВД Зинаида Николаевна была зверски убита в собственной квартире .

В ночь с 16 на 17 июля 1939 года кто-то проник в дом Райх в столичном Брюсовом переулке и нанес ей семнадцать ножевых ранений — 16 в сердце и одно в шею. При этом никто из соседей не обратил внимание на крики актрисы, ведь все привыкли, что она регулярно страдает нервными припадками. В итоге Райх скончалась той же ночью по дороге в больницу от массивной кровопотери.

Душегубов так и не нашли, хотя в обществе выдвигались и откровенно провокационные версии о том, что руку к преступлению приложили власти. Так или иначе, но тайна этого преступления до сих пор не раскрыта, что делает его одним из самых загадочных в советской истории.