16 личностей в одном человеке: пугающая история американки, в которую с трудом верится

Сценарии драматических фильмов довольно часто основываются на реальных событиях. Однако порой зрителям трудно поверить, что уведенное ими на экране могло повториться и в обычной жизни. Это же чувство преследовало людей и после просмотра американской драмы «Сибил».

Прототипом главной героини стала Ширли Мейсон. С самого детства она страдала от жесткой и деспотичной матери. Женщина морила голодом свою дочь и не стеснялась применять к ней физические наказания. В итоге психика малышки не выдержала, что привело к расстройству личности. Девочка выдумала 16 персонажей, которые помогали ей справляться с травмирующими переживаниями.

Тем не менее некоторые специалисты стали сомневаться в диагнозе Ширли. Врачи посчитали, что психотерапевт американки манипулирует ей ради собственной выгоды. Существуют свидетельства, что однажды Мейсон сама призналась во лжи, но это не предали огласке и в историю она вошла как девушка с 16 личностями.