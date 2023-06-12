16-летняя жертва пластики: внешний вид внучки Маслякова ошарашил публику

Династия Масляковых уже в третьем поколении остается у руля КВН и радует поклонников с телеэкранов. Масляков-старший был не только ведущим, но и основателем юмористической телепередачи, которая выходит на экраны еще со времен СССР. Его обаятельная улыбка и прекрасное чувство юмора до сих пор являются его фирменным стилем и, можно сказать, визиткой.

Сын Маслякова, Александр Александрович, продолжил дело знаменитого отца. Он также стал ведущим КВН. А впоследствии получил передачу практически в полное свое владение. Династию ожидаемо продолжила его дочь и внучка Маслякова-старшего Таисия. Известно, что девочке вскоре исполнится 17 лет, она с удовольствием отдает себя творчеству.

При этом Таисия не ищет публичности. Ее соцсети довольно скудны и не содержат личной информации. Но и по тем малочисленным снимкам, которые она выкладывает, можно сделать неутешительные выводы. Все дело в том, что юную наследницу империи Масляковых уже сейчас можно смело назвать жертвой пластики. С перекачанными губами она утратила фамильное сходство и совсем не похожа на юную девушку.