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Киноафиша Статьи 16-летняя жертва пластики: внешний вид внучки Маслякова ошарашил публику

16-летняя жертва пластики: внешний вид внучки Маслякова ошарашил публику

12 июня 2023 07:31
16-летняя жертва пластики: внешний вид внучки Маслякова ошарашил публику

В ее случае попытки улучшить внешность пошли только во вред.

Династия Масляковых уже в третьем поколении остается у руля КВН и радует поклонников с телеэкранов. Масляков-старший был не только ведущим, но и основателем юмористической телепередачи, которая выходит на экраны еще со времен СССР. Его обаятельная улыбка и прекрасное чувство юмора до сих пор являются его фирменным стилем и, можно сказать, визиткой.

Сын Маслякова, Александр Александрович, продолжил дело знаменитого отца. Он также стал ведущим КВН. А впоследствии получил передачу практически в полное свое владение. Династию ожидаемо продолжила его дочь и внучка Маслякова-старшего Таисия. Известно, что девочке вскоре исполнится 17 лет, она с удовольствием отдает себя творчеству.

При этом Таисия не ищет публичности. Ее соцсети довольно скудны и не содержат личной информации. Но и по тем малочисленным снимкам, которые она выкладывает, можно сделать неутешительные выводы. Все дело в том, что юную наследницу империи Масляковых уже сейчас можно смело назвать жертвой пластики. С перекачанными губами она утратила фамильное сходство и совсем не похожа на юную девушку.

16-летняя жертва пластики: внешний вид внучки Маслякова ошарашил публику
Фото: Global Look Press, соцсети
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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