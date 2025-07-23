Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

23 июля 2025 20:03
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

А вот создатель этого прекрасного мира пока хранит загадочное молчание.

Когда Алекс Хирш закрыл «Гравити Фолз» после второго сезона, он говорил однозначно: история закончена, продолжения не будет. Финал получился цельным, трогательным и даже немного философским. Все точки расставлены, врата закрыты, Билл Шифр повержен, Диппер с Мейбл уезжают домой. Но фанаты, как водится, не сдаются — ведь у них есть повод для надежды.

В сентябре 2024 года Disney неожиданно напомнили о мультяшной франшизе, когда вице-президент студии Мередит Робертс заявила, что «они ведут разговоры с Алексом, и... никогда не говори "никогда"».

Хирш готовит новую книгу и короткометражки по вселенной «Гравити Фолз», а интерес к сериалу на Disney+ не утихает. В переводе с дипломатического на фанатский: шансы на третий сезон, спецвыпуск или хотя бы продолжение в каком-то виде — живы.

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

Да, у Хирша был принцип — закончить историю, пока она на пике. Он не раз подчеркивал, что не хочет «растягивать» сериал до бесконечности. Но за восемь лет с момента финала автор явно не отпустил вселенную: он шутит о них в соцсетях и выпускает дополнительный мерч.

Главный вопрос — если продолжение все-таки случится, каким оно будет? Фанаты просят только одного: не трогать финал второго сезона. Пусть это будет новая глава, новое лето, новый виток приключений — но без переписывания уже рассказанной истории.

К слову, актриса Кристен Шаал (Мейбл) уже мечтает о том, как ее героиня возвращается в «Гравити Фолз» шестнадцатилетней. Хирш пока молчит — и это, пожалуй, лучший знак. Хороший сиквел любит тишину.

Ранее мы писали: «Без истерик, зато со смыслом»: ИИ назвал 2 мульта, которые круче «Маши и медведя» по всем фронтам — №1 зайдет и взрослым

Фото: Кадр из мультсериала «Гравити Фолз»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор Читать дальше 24 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма Читать дальше 26 июля 2025
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны «Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны Читать дальше 25 июля 2025
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим «Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим Читать дальше 25 июля 2025
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года Читать дальше 25 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Читать дальше 26 июля 2025
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех 4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех Читать дальше 26 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше