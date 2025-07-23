16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

А вот создатель этого прекрасного мира пока хранит загадочное молчание.

Когда Алекс Хирш закрыл «Гравити Фолз» после второго сезона, он говорил однозначно: история закончена, продолжения не будет. Финал получился цельным, трогательным и даже немного философским. Все точки расставлены, врата закрыты, Билл Шифр повержен, Диппер с Мейбл уезжают домой. Но фанаты, как водится, не сдаются — ведь у них есть повод для надежды.

В сентябре 2024 года Disney неожиданно напомнили о мультяшной франшизе, когда вице-президент студии Мередит Робертс заявила, что «они ведут разговоры с Алексом, и... никогда не говори "никогда"».

Хирш готовит новую книгу и короткометражки по вселенной «Гравити Фолз», а интерес к сериалу на Disney+ не утихает. В переводе с дипломатического на фанатский: шансы на третий сезон, спецвыпуск или хотя бы продолжение в каком-то виде — живы.

Да, у Хирша был принцип — закончить историю, пока она на пике. Он не раз подчеркивал, что не хочет «растягивать» сериал до бесконечности. Но за восемь лет с момента финала автор явно не отпустил вселенную: он шутит о них в соцсетях и выпускает дополнительный мерч.

Главный вопрос — если продолжение все-таки случится, каким оно будет? Фанаты просят только одного: не трогать финал второго сезона. Пусть это будет новая глава, новое лето, новый виток приключений — но без переписывания уже рассказанной истории.

К слову, актриса Кристен Шаал (Мейбл) уже мечтает о том, как ее героиня возвращается в «Гравити Фолз» шестнадцатилетней. Хирш пока молчит — и это, пожалуй, лучший знак. Хороший сиквел любит тишину.

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