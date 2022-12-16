16-летняя дочь заткнула Витаса за пояс: такие ноты не брал даже он (видео)

Поговорка о том, что на детях гениев природа отдыхает, уже давно доказала свою несостоятельность. В этом можно убедиться, послушав, как поет дочь одного небезызвестного артиста.

Виталий Грачев, известный публике под псевдонимом Витас , ворвался на эстраду в начале нулевых. Своим фантастическим фальцетом он исполнил легендарную «Оперу № 2», поразив миллионы россиян: Витас играючи брал высочайшие ноты. Позднее певец прославился и за пределами стран СНГ и даже стал мегазвездой в Китае.

Свой необыкновенный талант артист передал дочери. Недавно он опубликовал запись выступления 16-летней Аллы, где девушка исполнила англоязычную песню. Больше всего слушателей потряс припев, ведь манера ее пения точь-в-точь повторяет отцовскую.

Пользователи Сети отреагировали на этот феномен эмоционально и восторженно: «Вот уж поистине гены!», «Очень красивый голос», «Бесподобно и божественно, браво ей и папе, чувствуется его школа. Браво!», «Очень красиво спела! Ангельский голос».