16-летней дочери Началовой предрекли незавидную участь: ее беда доведет до слез

У Юлии Началовой, ушедшей из жизни весной 2019 года, осталась дочь Вера Алдонина. Первое время после смерти матери звездная наследница держалась в тени, однако теперь решила громко заявить о себе.

Все чаще 16-летняя Вера выходит на сцену в качестве певицы. В одном из недавних интервью она призналась, что хочет связать свою жизнь с творчеством и стать артисткой. Правда, в успех ее сольной карьеры верят далеко не все.

Недавно Алдонина посетила студию шоу «Привет, Андрей!», где исполнила песню своей покойной матери «Герой не моего романа». Глядя на выступление начинающей звезды, интернет-пользователи предрекли ей незавидную участь. Многие пришли к выводу о том, что Вера лишена индивидуальности и лишь копирует Началову, без популярности которой ничего из себя не представляет.