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16-летней дочери Началовой предрекли незавидную участь: ее беда доведет до слез

5 декабря 2022 11:30
16-летней дочери Началовой предрекли незавидную участь: ее беда доведет до слез

Звездная наследница попала в безвыходное положение.

У Юлии Началовой, ушедшей из жизни весной 2019 года, осталась дочь Вера Алдонина. Первое время после смерти матери звездная наследница держалась в тени, однако теперь решила громко заявить о себе.

Все чаще 16-летняя Вера выходит на сцену в качестве певицы. В одном из недавних интервью она призналась, что хочет связать свою жизнь с творчеством и стать артисткой. Правда, в успех ее сольной карьеры верят далеко не все.

16-летней дочери Началовой предрекли незавидную участь: ее беда доведет до слез

Недавно Алдонина посетила студию шоу «Привет, Андрей!», где исполнила песню своей покойной матери «Герой не моего романа». Глядя на выступление начинающей звезды, интернет-пользователи предрекли ей незавидную участь. Многие пришли к выводу о том, что Вера лишена индивидуальности и лишь копирует Началову, без популярности которой ничего из себя не представляет.

«Всегда будет на сцене не Вера Алдонина, а дочка покойной Юлии Началовой, жалко», «По манере исполнения полностью скопировала свою маму, а где ее индивидуальность?», «Так и будет одну песню петь, как ее мама», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Привет, Андрей!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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