16 лет спустя: как живет и выглядит Корнелия Манго после ухода из «Фабрики звезд»

Корнелия Манго была одной из самых ярких участниц седьмого сезона «Фабрики звезд». Девушка прошла в финал, но не смогла занять призовое место. Однако она запомнилась зрителям. Талантливая мулатка отлично двигалась и обладала хорошими вокальными данными. На сцене Корнелия буквально лучилась энергией и позитивом, что позволяло ей завоевать симпатии зрителей.

После участия в гастрольном туре «Фабрики звезд» у девушки оставалась только одна проблема — лишний вес.

Певица начала активно работать над собой, села на диету и не вылезала из тренажерного зала. Также артистка не переставала танцевать. По ее мнению, это самый лучший способ избавиться от лишних килограммов. Манго так активно ударилась в аэробику, что получила удостоверение инструктора. При этом девушке удалось скинуть более двадцати килограммов.

Сегодня Корнелия счастлива в браке. В 2016 году она вышла замуж за молодого битбоксера Богдана Дюрдя. Пара живет в столице и активно занимается творчеством. Певица поддерживает фигуру в отличной форме и работает над сольными треками.