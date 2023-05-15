16 лет назад вся Россия обсуждала рождение девочки-гиганта: стала ли она обычной?

В 2007 году имя Татьяны Халиной прогремело на всю страну. В сентябре жительница Алтая стала мамой в 11-й раз, но не только это привлекло всеобщее внимание.

Россиянка родила дочь Надежду. Появление этой малышки стало настоящей сенсацией. Все из-за того, что ее вес составлял рекордные 7 килограммов 750 граммов при росте в 56 см.

Акушеры испытали неподдельный шок при виде девочки-гиганта. Врачи провели полное обследование организма малышки и поставили неутешительный диагноз «порок сердца». К счастью, со временем выяснилось, что вердикт медиков был ошибочным.

Тем не менее многодетная семья оказалась под прицелами камер. Телевизионщики один за другим снимали сюжеты о Надежде. Россияне начали оказывать Татьяне и ее мужу посильную помощь — передавали необходимые вещи, подарили компьютер. Государство также не осталось в стороне — супругам были назначены выплаты на каждого ребенка.

Со временем шумиха улеглась: Надежда росла обычной девочкой. Сегодня эта 15-летняя красавица ничем не отличается от своих сверстников. При виде подростка и не скажешь, что это самый крупный ребенок, рожденный в стране.