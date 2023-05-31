16 лет назад весь мир обсуждал малышку-гиганта из США: она выросла, и люди ахнули

Еще совсем недавно у всего мира было на слуху имя Джессики Леонард. Одни жалели семилетнюю девочку весом в 200 килограммов, другие травили и ее, и ее родителей, из-за которых здоровый ребенок превратился в «толстое чудовище». В 3 года Джесс весила почти 80 килограммов, но не из-за неизвестной болезни. Девочка хотела есть, а беспечная мать в попытке утолить чувство голода уже далеко не «малышки» пичкала ее экстракалорийными продуктами.

В 7 лет Джессика же не могла двигаться без посторонней помощи и даже говорила с трудом. Несчастный ребенок весил более 200 кило. Мать девочки опомнилась, поэтому, чтобы спасти жизнь ребенку, отправилась в шоу, где «худеют» безобразно толстых людей. Благодаря стараниям врачей малышка за полтора года похудела аж на 140 килограммов, и риск смерти от болезней, спровоцированных катастрофической полнотой, отступил.

Сейчас девушка не страдает от лишнего веса, осознанно питается и в ее жизни большое место занимает спорт. Надо сказать, что об ужасах прошлого в зеркале ей не напоминает ничего. А история малышки-гиганта являет собой жизнеутверждающий пример: не существует ошибок, которые нельзя исправить.