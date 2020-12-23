«16 лет борюсь с мигренью»: молодая жена Петросяна пожаловалась на проблемы со здоровьем

Татьяна Брухунова половину жизни борется с головной болью. Об этом супруга известного юмориста Евгения Петросяна рассказала подписчикам своего блога в Instagram. Очередной приступ мигрени длился четверо суток, во время которых Татьяна перепробовала различные средства, чтобы справиться с болью.

«Четвертые сутки я мучаюсь мигренью... 16 лет я борюсь с мигренью. Нет препарата, который за эти годы я не испробовала бы на себе», — рассказала супруга артиста.

Она добавила, что не ждет советов и рецептов волшебных средств от своих фанатов. В этот раз ей помогли назначенные врачами препараты, которые вводили через капельницу.

Но даже в эти сложные дни у нее была радость: большая корзина тюльпанов. Татьяна заказала для себя их сама, потому что до сих пор заботится о том, чтобы не остаться без подарков.

«Я уже писала, что не жду подарки. Я просто делаю их себе сама. Чаще всего это пустяки: книги, сладости и, конечно, цветы... Ко мне приехала потрясающая корзина тюльпанов», — написала 31-летняя Брухунова.

Жена Петросяна сравнила ее с охапкой цветов, которая появилась в финале сказки «Двенадцать месяцев». Татьяну не смутило, что речь шла о других цветах, потому что для нее «тюльпаны покруче будут».