150 тысяч в месяц: вот почему пенсионеры опешили от жалоб вдовы Караченцова

Спутница жизни Николая Караченцова Людмила Поргина последние годы оказывается в поле зрения публики не из-за своих творческих успехов, а из-за многочисленных скандалов. В этот же раз россияне обратили внимание на вдову прославленного артиста из-за ее требований к пенсии, которые многих шокировали.

По словам Поргиной, она должна получать не меньше 150 тысяч рублей. За эти деньги она может позволить себе поездки за границу и привычный для себя образ жизни и полностью заслужила эту пенсию.

«150 тысяч — это нормально!» — цитирует слова артистки «Комсомольская правда ».

При этом звезда экрана не скрывает: на эти деньги она не собирается позволять себе роскошь. Она точно не мечтает о бриллиантах, а, например, при поездке в Париж планирует снять самый дешевый отель и купить самые выгодные билеты на самолет.