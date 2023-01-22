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150 тысяч в месяц: вот почему пенсионеры опешили от жалоб вдовы Караченцова

22 января 2023 14:30
150 тысяч в месяц: вот почему пенсионеры опешили от жалоб вдовы Караченцова

Далеко не все оценили честность знаменитости.

Спутница жизни Николая Караченцова Людмила Поргина последние годы оказывается в поле зрения публики не из-за своих творческих успехов, а из-за многочисленных скандалов. В этот же раз россияне обратили внимание на вдову прославленного артиста из-за ее требований к пенсии, которые многих шокировали.

По словам Поргиной, она должна получать не меньше 150 тысяч рублей. За эти деньги она может позволить себе поездки за границу и привычный для себя образ жизни и полностью заслужила эту пенсию.

«150 тысяч — это нормально!» — цитирует слова артистки «Комсомольская правда».

При этом звезда экрана не скрывает: на эти деньги она не собирается позволять себе роскошь. Она точно не мечтает о бриллиантах, а, например, при поездке в Париж планирует снять самый дешевый отель и купить самые выгодные билеты на самолет.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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