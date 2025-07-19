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150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все

19 июля 2025 15:42
150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все

Наложницы повышались в статусе, но получали немало новых обязанностей.

«Великолепный век» здорово подогрел интерес к истории османского гарема. И хотя сам сериал акцентировал внимание на интригах и сложной иерархии среди женщин султана, реальная жизнь наложниц, особенно тех, кто подарил правителю сына, была еще более регламентированной и напряженной.

Рождение шехзаде открывало перед матерью новые привилегии, но и накладывало на нее огромную ответственность. Разбираемся, что получала мать наследника, и какого распорядка дня придерживалась

Привилегии матерей шехзаде

Наложница, родившая султану сына, сразу же переходила в новый статус. Ей выделялись просторные апартаменты площадью до 100 квадратных метров, а также целый штат прислуги — от 20 до 30 человек. Кроме того, она начинала получать ежемесячное содержание в размере 100-150 золотых монет, что делало ее одной из самых обеспеченных женщин гарема.

Однако эти блага были не просто подарком — они означали, что отныне мать должна была полностью посвятить себя воспитанию будущего наследника. Ее положение напрямую зависело от успехов сына, и любая ошибка могла привести к потере статуса.

150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все

Обучение шехзаде: строгий контроль и высокие требования

С четырех лет мальчиков начинали готовить к будущему правлению. Для каждого шехзаде создавалась особая «школа» с командой из 10 учителей, которые обучали его:

  • Корану и богословию,
  • арабскому и персидскому языкам,
  • математике, истории и географии,
  • каллиграфии, военному делу и верховой езде.

Мать обязана была лично следить за образованием сына, присутствуя на ежемесячных проверках и экзаменах. Четыре раза в год устраивались большие испытания в присутствии султана, где оценивались успехи наследника.

Если шехзаде показывал слабые результаты, его мать могла лишиться привилегий или даже быть отправленной в Старый дворец — некую ссылку для тех, кто впал в немилость.

150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все

Ежедневные обязанности и жесткие правила

Распорядок дня матери шехзаде был строго расписан:

  • 2 часа утром и 2 часа вечером она обязана была проводить с сыном, контролируя его питание, гигиену и учебу.
  • раз в неделю – представлять султану отчет о развитии наследника.

За пренебрежение обязанностями наложницу ждало суровое наказание — вплоть до разлучения с ребенком. Таким образом, жизнь матери шехзаде была не только привилегированной, но и весьма напряженной, ведь от ее стараний зависело не только ее будущее, но и судьба ее сына.

150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все

Ранее мы писали: Стирали по 400 кг белья: какие обязанности были у наложниц в реальном гареме — правда далека от «Великолепного века»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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