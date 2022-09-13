15 тысяч не предел: цены за билет на шоу Галкина в США больше не секрет

После того как Максим Галкин покинул Россию этой весной, его карьера за границей пошла в гору. Пока для российских зрителей все выступления отменены, юморист устраивает концерты для жителей Европы. Гастроли комика уже были организованы в Великобритании и Турции. А в следующем году Галкин намерен покорить и США.

В Сети обнаружили, что концерты Максима в Америке отличаются от обычных выступлений русскоязычных артистов. Чаще всего звезды дают шоу в небольших концертных залах для местной диаспоры эмигрантов из России, а цены ставят ниже рыночных. Однако в случае с Галкиным организаторы поступили по-другому.

Например, в Нью-Йорке шоу юмориста пройдет в престижном концертном зале, сообщает Дзен-канал «Азбука иммигранта». А цены на билеты варьируются от 5 тысяч на последних рядах до 15 тысяч рублей за места в середине зала. Но и это не предел: первые ряды уже раскуплены. В какую цену обошлись эти билеты покупателям, сложно представить.