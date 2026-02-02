Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи 1,5 млрд рублей в прокате и №1 на стримингах: этот фильм из России рвет чарты – забрал зрителей даже у нового «Дракулы»

2 февраля 2026 15:13
Бессону такое и не снилось.

Российское кино устроило настоящий разгром в декабре. Пока все ходили в кинотеатры, битва за народного любимчика шла еще и в наших телевизорах и смартфонах. И с огромным отрывом победил наш отечественный проект.

Абсолютным чемпионом, и в прокате, и на стримингах, стал военный триллер «Август». В кино он собрал ~1,5 млрд рублей и стал одним из главных хитов года.

А что касается стриминга, то он оказался №1 сразу в пяти крупнейших онлайн-кинотеатрах. Его смотрели чаще всех на Кинопоиске, «Иви», Wink, Okko и «Кионе».

И вот что особенно показательно: в топах всех этих сервисов почти не было иностранных фильмов. Из всей мировой киноиндустрии пробился только один – «Дракула» Люка Бессона. Но даже он уступил нашему «Августу» везде, где они сошлись в рейтингах.

Проще говоря: «Август» в декабре обошёл всех, включая главного голливудского «гостя».

Другие российские новинки тоже заняли свои места в стрим-чартах:

Декабрь наглядно показал, что когда выходит сильный отечественный фильм, он без проблем собирает полные залы в кинотеатрах, а потом так же уверенно переезжает на домашние экраны, потеснив даже самого раскрученного голливудского конкурента.

Фото: Кадры из фильмов «Дракула» (2025), «Август» (2025)
Ольга Назарова
