15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы

Спортивная драма «Крушащая машина» (The Smashing Machine, 2025) режиссёра Бенни Сэфди триумфально стартовала на Венецианском кинофестивале.

Картина, в которой Дуэйн «Скала» Джонсон играет бойца смешанных единоборств Марка Керра, получила 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes при первых 13 обзорах (данные актуальны на момент написания) и 15-минутные овации после премьеры.

И это при том, что в последнее время Скалу поклонники критиковали за слишком однобокие роли, в которых меняется окружение, имена героев и одежда, но не сам экс-рестлер. Теперь Джонсон реально прыгнул выше головы и начал играть.

Фильм не про бои, а про любовь

Сюжет сосредоточен не столько на карьере Керра, сколько на его сложных, созависимых отношениях с женой Дон, которую играет Эмили Блант. По мнению критиков, именно этот фокус делает ленту уникальной среди спортивных байопиков.

«"Крушащая машина" не ощущается как манипулятивная лента, рассчитанная на награды, — отмечают рецензенты. — Дуэйн Джонсон одинаково убедителен и в роли несокрушимого бойца, и в роли уязвимого мужа».

Эмили Блант призналась, что роль жены Керра стала для неё одной из самых эмоционально сложных:

«В мире боевых искусств, полном мужской непобедимости, нашлось место для женщины. Порой мне казалось, что всё, что происходило с Дон, происходило и со мной».

Реакция создателей и людей

Дуэйн Джонсон на пресс-конференции подчеркнул, что фильм прежде всего о человеческой стороне легендарного бойца:

«Марк воплощает противоречие: он был одним из сильнейших бойцов своего времени, но при этом добрым, нежным и сопереживающим человеком».

Что пишут поклонники и хейтеры в рецензиях:

«Лучший в карьере Скалы актёрский перфоманс, который проходит красной нитью через весь фильм», «Редкий случай, когда байопик не перегружен биографическими деталями и при этом не выглядит как картинка».

Премьера и прокат

Мировая премьера «Крушащей машины» состоялась в Венеции, и фильм уже называют одним из главных претендентов на сезон наград. В международный прокат спортивная драма выйдет 3 октября 2025 года.

