15 лет терпела измены: любимая женщина Золотухина перед смертью совсем сдала

Валерий Золотухин совсем не берег чувства своей законной жены Тамары Гусевой. Актер не хранил верность супруге, но при этом не соглашался на развод с ней. А последние 15 лет жил на две семьи.

Гражданской женой артиста стала его молодая коллега по цеху Ирина Линдт. Любовница родила Золотухину сына, но даже после этого актер так и не узаконил отношения с ней.

Гусева знала, что у нее появилась соперница. Она не раз предлагала мужу расстаться, но тот не хотел уходить. Тамара покорно терпела измены и даже нашла общий язык с Линдт. Когда Золотухин умер, на его похоронах присутствовали обе.

Тамара пережила мужа на шесть лет. Перед смертью Гусева совсем сдала. Скрипачка боролась с онкологией, и болезнь выпила из нее все соки. Друзья говорят, что она постоянно жаловалась на свое самочувствие и вспоминала Золотухина, вместе с которым провела 40 лет своей жизни.