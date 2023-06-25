15 лет терпела измены: любимая женщина Золотухина перед смертью совсем сдала
Ее жизнь унесла страшная болезнь.
Валерий Золотухин совсем не берег чувства своей законной жены Тамары Гусевой. Актер не хранил верность супруге, но при этом не соглашался на развод с ней. А последние 15 лет жил на две семьи.
Гражданской женой артиста стала его молодая коллега по цеху Ирина Линдт. Любовница родила Золотухину сына, но даже после этого актер так и не узаконил отношения с ней.
Гусева знала, что у нее появилась соперница. Она не раз предлагала мужу расстаться, но тот не хотел уходить. Тамара покорно терпела измены и даже нашла общий язык с Линдт. Когда Золотухин умер, на его похоронах присутствовали обе.
Тамара пережила мужа на шесть лет. Перед смертью Гусева совсем сдала. Скрипачка боролась с онкологией, и болезнь выпила из нее все соки. Друзья говорят, что она постоянно жаловалась на свое самочувствие и вспоминала Золотухина, вместе с которым провела 40 лет своей жизни.