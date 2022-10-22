15 лет скрывают от публики: редкое фото дочери Алферовой и Берова оказалось в Сети

Уже более 20 лет Ксения Алферова счастлива в браке с актером Егором Бероевым. Пара воспитывает дочь Евдокию, которую звездные родители нечасто демонстрируют публике. Однако Алферова сделала исключение и опубликовала снимок 15-летней дочки с отдыха.

Судя по фото, Евдокия растет настоящей красавицей и взяла лучшее от своих мамы и папы. Алферова рассказывает, что ее дочь живет как обычный подросток.