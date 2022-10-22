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15 лет скрывают от публики: редкое фото дочери Алферовой и Берова оказалось в Сети

22 октября 2022 19:30
15 лет скрывают от публики: редкое фото дочери Алферовой и Берова оказалось в Сети

Выросла настоящей красавицей.

Уже более 20 лет Ксения Алферова счастлива в браке с актером Егором Бероевым. Пара воспитывает дочь Евдокию, которую звездные родители нечасто демонстрируют публике. Однако Алферова сделала исключение и опубликовала снимок 15-летней дочки с отдыха.

Судя по фото, Евдокия растет настоящей красавицей и взяла лучшее от своих мамы и папы. Алферова рассказывает, что ее дочь живет как обычный подросток.

«Часто смеется невпопад, хулиганит, плачет, когда хочется, страшно сопротивляется и в итоге не делает того, чего не хочется, нравится себе безусловно, не стесняется быть смешной, а иногда стесняется, знает, что нравится мальчикам, и говорит об этом с удовольствием, но спокойно, с достоинством, можно долго перечислять», — написала актриса у себя в соцсетях.

15 лет скрывают от публики: редкое фото дочери Алферовой и Берова оказалось в Сети
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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