15 лет скрывают от публики: редкое фото дочери Алферовой и Берова оказалось в Сети
Выросла настоящей красавицей.
Уже более 20 лет Ксения Алферова счастлива в браке с актером Егором Бероевым. Пара воспитывает дочь Евдокию, которую звездные родители нечасто демонстрируют публике. Однако Алферова сделала исключение и опубликовала снимок 15-летней дочки с отдыха.
Судя по фото, Евдокия растет настоящей красавицей и взяла лучшее от своих мамы и папы. Алферова рассказывает, что ее дочь живет как обычный подросток.
«Часто смеется невпопад, хулиганит, плачет, когда хочется, страшно сопротивляется и в итоге не делает того, чего не хочется, нравится себе безусловно, не стесняется быть смешной, а иногда стесняется, знает, что нравится мальчикам, и говорит об этом с удовольствием, но спокойно, с достоинством, можно долго перечислять», — написала актриса у себя в соцсетях.