15 лет назад дети индиго заполонили всю Россию: куда они пропали в один миг

Еще десять лет назад дети индиго были одной из самых обсуждаемый тем в СМИ. Они появлялись в ток-шоу, про них снимали фильмы, а многие родители пытались определить у своих детей ту самую синюю ауру. Со временем же они стали все меньше и меньше появляться в публичном пространстве.

В то время многие были уверены, что подобные дети действительно обладают сверхвозможностями и находятся на следующем этапе эволюционного развития. Именно они должны были повести человечество в новый век и определить его судьбу. Однако ни один ученый во всем мире так и не смог доказать правдивость этой теории и реальность их особенной синей ауры.

На самом же деле, как уверены эксперты, дети индиго не отличались от остальных детей. Их «особенность» была больше связана с нарушениями психики или отсутствием воспитания, а их родители активно рассказывали легенды о своих удивительных наследниках, закрепляя этот миф. С возрастом же они влились в мир остальных людей и перестали чем-либо отличаться. Сегодня дети индиго, как и все остальные, ходят на работу и проводят время со своими семьями, уже не вспоминая о своих сверхспособностях.