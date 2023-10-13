14 октября удача отвернется сразу от 4 знаков зодиака: точный гороскоп на выходные

Этой осенью планеты вступили в довольно напряженные отношения. Астрологи говорят, что последствия того, как Марс перейдет в созвездие Скорпиона, можно будет ощутить на себе уже в эти выходные. И обладателям некоторых знаков зодиака придется столкнуться с большими проблемами.

Овен. Таким людям стоит быть максимально осторожными в ближайший уик-энд. Им надо умерить обычную вспыльчивость и держать себя в руках. В противном случае эмоциональность приведет к разрыву деловых и личных отношений и к конфликтам.

Близнецы. Обладатели этого знака могут почувствовать себя бессильными. На самом деле внутри них все еще горит энергия: чтобы ее почувствовать, надо не действовать в одиночку, а заручиться поддержкой близких.

Дева. А эти люди, наоборот, будут ощущать невероятный прилив сил, который можно неправильно истолковать. Не стоит браться за новые задачи и дела — есть риск бросить их на полпути и навлечь тень на свою репутацию.

Козерог. Обладатели данного знака могут быть подвержены неприятным качествам, которые дарует Марс. В попытках избежать любой конкуренции такие люди будут использовать «грязные» методы, подставляя окружающих. Лучше взять паузу и потратить выходные на любимое хобби в одиночестве.