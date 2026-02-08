14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать

Оповещения от Киноафиши
8 февраля 2026 17:38
Секретарь ЦК КПСС был уверен: картину никогда не увидят в прокате.

В истории советского кино был военный фильм, который ждал своего выхода дольше, чем длилась сама Великая Отечественная война. Снятый в 1971 году молодым режиссером, он попал под жесточайший запрет и был выпущен в прокат только в 1986-м, в разгар перестройки. В титрах значился год выпуска — 1985, но на самом деле картина 14 лет пролежала «на полке».

Речь о «Проверке на дорогах» Алексея Германа. Это был жесткий, лишенный пафоса взгляд на войну. В центре сюжета — бывший красноармеец Лазарев (Владимир Заманский), который, чтобы выжить, служил у немцев, а затем пришел с повинной в партизанский отряд.

Его судьбу решает командир отряда Локотков (Ролан Быков), который вопреки приказам и ненависти сослуживцев готов дать человеку шанс на искупление.

Именно этот «абстрактный гуманизм» и стал главной причиной запрета. Цензоры обвинили картину в «искажении образа советского народа», дегероизации партизанского движения и даже в скрытой антисоветчине.

«Эту картину в прокате не увидели и не увидят», — твердил секретарь ЦК КПСС Демичев.

В эпоху, когда господствовали героические эпопеи а-ля «Освобождение», показ солдата, сломавшегося в плену, и командира, который его защищает, сочли идеологической диверсией. Но время все расставило по местам.

В 1988 году «Проверка на дорогах» получила Государственную премию СССР, а сегодня она считается одним из самых честных и пронзительных фильмов о войне, который опередил свое время на полтора десятилетия.

