Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+

14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+

14 февраля 2026 15:13
14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+

Подборка для тех, кто устал от голливудской напыщенности. 

В День святого Валентина принято вспоминать самые романтические истории. Можно, конечно, включить голливудскую классику, но мне ближе наше кино. Ведь советские фильмы умели говорить о любви без пафоса, зато с таким теплом и искренностью, что хочется пересматривать их снова и снова.

К тому же в них нет надуманных страстей и красивых, но пустых диалогов. Там любовь живёт в мелочах: в случайных взглядах, неловких признаниях, в уютном быте и песнях, которые потом напеваешь весь день. И каждый раз находишь в этих старых лентах что-то новое для себя.

Сегодня я собрала для вас три обожаемых мною картины. Надеюсь, и в ваших сердцах они пробудят приятный трепет.

«Девчата» (1961)

Кинопоиск: 8.6

История про молодую повариху Тосю, которая приезжает в сибирский поселок и влюбляет в себя местного передовика Илью. Вокруг них крутится целый калейдоскоп пар: тут и роман Ксан Ксаныча с Надей, и задорная любовь Кати с гармонистом Сашкой, и непростые отношения Анфисы с новым начальником.

14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+

«31 июня» (1978)

Кинопоиск: 8.1

Сказочная история про художника из Англии и принцессу Мелисенту, которые любят друг друга сквозь время и пространство. Герои так ни разу и не целуются (по просьбе актрисы, чтобы сохранить эфирную дымку лирики), но от этого их чувства только чище.

14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+

«Одиноким предоставляется общежитие» (1983)

Кинопоиск: 8.2

Добрая комедия про работницу ткацкого комбината Веру, которая берется устраивать личную жизнь своих соседок по общежитию. Пока она сводит чужие пары, её собственная любовь с комендантом Фроловым возникает совершенно спонтанно – и это самое прекрасное, что есть в фильме.

14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961), «31 июня» (1978), «Одиноким предоставляется общежитие» (1983)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше