14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+

В День святого Валентина принято вспоминать самые романтические истории. Можно, конечно, включить голливудскую классику, но мне ближе наше кино. Ведь советские фильмы умели говорить о любви без пафоса, зато с таким теплом и искренностью, что хочется пересматривать их снова и снова.

К тому же в них нет надуманных страстей и красивых, но пустых диалогов. Там любовь живёт в мелочах: в случайных взглядах, неловких признаниях, в уютном быте и песнях, которые потом напеваешь весь день. И каждый раз находишь в этих старых лентах что-то новое для себя.

Сегодня я собрала для вас три обожаемых мною картины. Надеюсь, и в ваших сердцах они пробудят приятный трепет.

«Девчата» (1961)

Кинопоиск: 8.6

История про молодую повариху Тосю, которая приезжает в сибирский поселок и влюбляет в себя местного передовика Илью. Вокруг них крутится целый калейдоскоп пар: тут и роман Ксан Ксаныча с Надей, и задорная любовь Кати с гармонистом Сашкой, и непростые отношения Анфисы с новым начальником.

«31 июня» (1978)

Кинопоиск: 8.1

Сказочная история про художника из Англии и принцессу Мелисенту, которые любят друг друга сквозь время и пространство. Герои так ни разу и не целуются (по просьбе актрисы, чтобы сохранить эфирную дымку лирики), но от этого их чувства только чище.

«Одиноким предоставляется общежитие» (1983)

Кинопоиск: 8.2

Добрая комедия про работницу ткацкого комбината Веру, которая берется устраивать личную жизнь своих соседок по общежитию. Пока она сводит чужие пары, её собственная любовь с комендантом Фроловым возникает совершенно спонтанно – и это самое прекрасное, что есть в фильме.