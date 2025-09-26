«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла

25 сентября в российский прокат вышел фильм «Август» — экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины». Сняли картину Никита Высоцкий и Илья Лебедев, главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Сюжет отправляет зрителя в август 1944 года, в освобожденную Белоруссию. В тылу Красной армии действует вражеская радиостанция с позывным «КАО», и группа контрразведчиков из Смерша во главе с капитаном Алехиным получает задание найти ее до того, как информация попадет к противнику. На кону — успех крупной военной операции в Прибалтике.

Как фильм выглядит на экране

Первые зрители отмечают: кино создано для большого экрана.

138 минут в кинозале, на первом сеансе, пролетели незаметно, — пишут в Сети.

Эффект объемного звука и работа операторов создают полное погружение. Художники, звукорежиссер и оператор — отдельная похвала. Фильм уже набрал 7,4 балла на «Кинопоиске», и это на старте.

Сильные сцены и необычные приемы

Особое внимание зрители обращают на то, как показаны способности капитана Алехина. Он узнает лица диверсантов по глазам, сопоставляя их с фотокартотекой. Этот прием выглядит свежо и необычно, особенно в кульминационной сцене, когда напряжение достигает предела.

Финал же называют одновременно трагическим и вдохновляющим.

Такие накаленные до предела эмоции, что буквально стоило больших усилий, чтобы усидеть в кресле и не сорваться на крик, — делятся впечатлениями зрители.

Произведение Богомолова отличается сложным устройством: много страниц с оперативными документами и отчетами. Экранизировать это дословно было бы невозможно.

Создатели пошли по другому пути: сохранили напряжение, внимание к деталям и непредсказуемость сюжета, но подали все через выразительный киноязык.

Здесь есть масштаб, напряжение, неожиданные режиссерские находки и актерская игра, которая вытягивает драму на достойный уровень. А главное — зрители уже подтверждают: фильм не просто работает, он проживается.

Спасибо всем создателям "Августа"! Рекомендую к просмотру это кино, оно посвящено настоящим героям, — восхищаются рецензенты.

