13-летняя дочь Евгении Брик уже известна в США: посмотрите, какой она растет без матери

С момента смерти Евгении Брик прошло уже больше года. У скончавшейся от рака актрисы осталась дочь Зоя. После потери матери звездная наследница пересмотрела планы на жизнь.

Прежде она хотела стать актрисой, но теперь отказалась от этой затеи. Больше 13-летняя Зоя не ходит на пробы, объясняя это тем, что утратила интерес к кино. Девочка живет в Лос-Анджелесе, учится в школе и занимается музыкой.

Валерий Тодоровский не намерен влиять на выбор дочери. Ранее режиссер отметил, что его наследница со временем определится с профессией, но пока ищет себя. Тем не менее в США Зоя уже известна.

Пару лет назад она исполнила главную роль в сериале Netflix под названием ОА. Зоя обошла четыре сотни других претенденток и за свою работу получила неплохое денежное вознаграждение.

Кроме того, девочка появлялась в проектах своего прославленного отца. Поклонники не теряют надежды, что дочь Брик и Тодоровского изменит свое решение и скоро вновь окажется на съемочной площадке.