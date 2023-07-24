13 лет назад весь мир плясал под этот хит: обомлеете, о чем на самом деле в нем поется

Песня бельгийского исполнителя Stromae под названием Alors On Danse была хитом в начале 2010-х. Она звучала из каждой машины, на каждой дискотеке, была любимым рингтоном. Россияне услышали во фразе припева «Алена даст», что породило огромное число русскоязычных версий и каверов. Все они были веселыми и заводными, с легкими и незамысловатыми текстами. Которые ничего общего не имеют с изначальным смыслом композиции.

А песня в оригинале довольно глубокая, и если слушать ее, зная перевод, то звучит она иначе. Stromae поет о том, что жизнь полна сложностей и проблем. И одна всегда тянет за собой другую. Сначала учеба, потом работа, огромные траты, долги, судебные приставы. Любовь, за которой следует расставание, друзья, которые предают. У каждого свои проблемы, от которых хочется убежать. И поэтому люди танцуют, чтобы ненадолго забыть про все трудности взрослой жизни. Они приходят в клубы и отдаются ритму музыки. Alors On Danse переводится как «и поэтому мы танцуем». Правда, в конце исполнитель поет, что в итоге приходится возвращаться в реальный мир, где все начинается по новой.