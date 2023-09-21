13 лет без Галкина: как живет вдова, которая предала актера перед трагедией

Трагическая смерть Владислава Галкина в 2010 году стала большим шоком для его поклонников и близких. Актер скончался в возрасте 38 лет. Его обнаружили мертвым в съемной квартире. Причиной ухода звезды из жизни стала острая сердечная недостаточность.

Последние годы жизни оказались омрачены для артиста сильной зависимостью от спиртного. В нетрезвом состоянии Галкин часто дебоширил, вел себя неподобающим образом, ввязывался в драки. В результате терпение его жены Дарьи Михайловой подошло к концу. Актриса подала на развод, ее заявление должно было рассматриваться 10 марта.

Но вместо этого уже 25 февраля она стала вдовой. Многие из фанатов Галкина упрекнули женщину в предательстве, заявив, что она подтолкнула артиста к трагедии и бутылке. Ведь он до последнего не хотел разводиться, пытаясь сохранить семью.

Неожиданная утрата принесла много горя Михайловой. Пока сплетники обсуждали, какое наследство артиста ей досталось, она отказывалась от любых комментариев. На много лет актриса пропала из сводок новостей. Лишь в 2020 году она вновь появилась на публике, выступив режиссером-постановщиком одного моноспектакля.

О своей личной жизни за эти 13 лет без Галкина звезда сцены не стала говорить, обсуждая лишь постановку. В свободное время она занимается со студентами в Институте современного искусства, пишет «АиФ».