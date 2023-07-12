13 июля будет непростым днем для всех знаков зодиака, но особенно не повезет нескольким

Этот день будет напряженным из-за множества раздражающих факторов, избежать которых, увы, не получится.

Луна в Близнецах сделает общительными даже интровертов, а обилие информации будет только мешать. «Приключения» могут поджидать буквально повсюду — дома, на работе и даже на пути в близлежащий магазин. И всюду высок риск разногласий и конфликтов. Вот почему терпения стоит набраться абсолютно всем знакам, но некоторым важно проявить особенную осторожность.

Овны будут разговорчивы как никогда. И поначалу день покажется им легким: любые проблемы будут решаться на корню. Но ближе к вечеру напряжение увеличится и хлопот заметно прибавится.

Не исключено, что придется срочно отправиться в командировку или бурно выяснять отношения с окружающими.

У Тельцов получится поймать дзен, которому остальные знаки могут только позавидовать. Но даже им придется собрать всю волю в кулак, чтобы не тратить драгоценное время на собственные капризы. Стоит помнить: вторая половина дня гарантирует водоворот событий, но не все из них станут приятными.

Близнецам не стоит планировать важные дела на утро — это время окажется непродуктивным.Зато после обеда будут все условия, чтобы сделать то, что так долго откладывали. Но расслабляться не нужно. Нервы окажутся на пределе, а потому досадные ошибки и промахи тут как тут.

Чтобы избежать ненужного хаоса и суеты, можно запастись успокоительным.

Ракам придется забыть о гордости и просить помощи у окружающих. Возможны рабочие поездки. А вот от путешествий ради отдыха и новых впечатлений лучше на время отказаться. Иначе можно навлечь на свою голову слишком много суеты и лишних хлопот.

Даже тем Львам, которые всегда были «жаворонками», придется на время стать «совами». Утром лучше спать и ничего не делать, ведь можно нарваться на неприятности. Переходить к активным действиям лучше во второй половине дня, но и тогда не стоит пускаться во все тяжкие. Ловушки могут быть там, где их совсем не ждут, но общительность и обаяние помогут представителям этого знака выйти сухими из воды.

Стрельцы почувствуют прилив сил и будут предлагать свою помощь даже там, где это неуместно. Такое поведение сыграет с ними злую шутку. Взаимодействие с другими людьми рискует принести сплошное разочарование.

Конкурентная борьба, коварство и личная неприязнь могут возникнуть даже в общении с близкими.

Козерогам важно стать подозрительными и недоверчивыми, чтобы не оказаться жертвами чужой некомпетентности. Абсолютно все лучше подвергать сомнению и отложить несрочные дела на более подходящее время. И не стоит удивляться, если о себе напомнит человек или же какое-то событие из прошлого.

Водолеи могут смело покупать лотерейный билет — шанс выиграть крайне высок. Можно не бояться просить совета или помощи и соглашаться на новые предложения. Обмен мнениями будет как никогда кстати, ведь не зря говорят: одна голова хорошо, а две — лучше.

Рыбам стоит сохранять нейтралитет. Сейчас не время чувствовать себя лидером, несмотря на то, что жизнь будет бросать один вызов за другим. Как ни странно, но, отказавшись от конкуренции или нового сотрудничества, получится остаться в плюсе. Важно не обнажать свои чувства перед другими. Лучше делать вид, что все идет как надо, даже если это не так.