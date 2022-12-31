124-килограммовая модель с 10 размером груди сводит парней с ума: взгляните на красотку

Пышные формы идут к лицу не всем людям, но Марии Гущиной явно повезло. Девушка из Иркутска при весе 124 килограмма выглядит роскошно и пользуется вниманием со стороны сильного пола.

Большие выразительные глаза, 10 размер груди и безусловная уверенность в своих силах сделали красавицу настоящей моделью, которая уже давно привыкла к съемкам. Примечательно, что девушка никогда не чувствовала себя плохо в своём теле и поэтому обладала здоровой самооценкой. Благодаря харизме она всегда была в центре внимания и наслаждалась им.

Теперь за ее жизнью следят уже 15 тысяч подписчиков и она продолжает получать комплименты.

К несчастью мужской аудитории, у Марии уже есть любимый молодой человек, с которым она счастлива в отношениях. Избранник модели оказался ее идеалом — накаченный спортсмен с татуировками.

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