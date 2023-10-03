122-летняя француженка на завтрак, обед и ужин ела этот продукт: секрет здоровья

Она не представляла себе жизни без него.

Секреты долголетия занимают умы многих людей в мире. Некоторые эксперты уверяют, что все дело в здоровом образе жизни, обилии физических нагрузок и правильном питании, другие же настаивают на генетике и психологическом состоянии.

А вот французы стремятся подражать одной из своих самых известных землячек. Жанна Кальман смогла дожить до 122 лет и скончалась в 1997 году. Еще в подростковом возрасте она застала установку Эйфелевой башни в Париже.

К старости француженка не только сохранила все свои вредные привычки — любовь к шоколаду, сигаретам и красному вину, но и невероятную энергию. Женщина занималась фехтованием и ездила на велосипеде даже после того, как отметила 100-летний юбилей.

Своим секретом здоровья Кальман называла питание. На завтрак, обед и ужин каждый день она ела один и тот же продукт — оливковое масло. Более того, это средство она использовала и для втирания в кожу, чтобы сохранить ее упругость и тонус.

Француженка подчеркивала, что никогда не переставала улыбаться и получать удовольствие от жизни. Она с интересом подбирала себе новые наряды, а вот от косметики принципиально отказывалась.