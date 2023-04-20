12-летняя девочка без бровей и ресниц решилась на поход к мастеру татуажа: результат довел ее до слез

Дарина с самого детства страдает от алопеции, из-за чего у нее едва растут брови и совсем нет ресниц и волос на голове. 12-летняя девочка не скрывала своих переживаний по поводу внешности, пока эксперты не решились помочь ей.

Так, мастера по перманентному макияжу подарили Дарине новые ресницы. Сначала они прорисовали их специальным карандашом, а после зафиксировали с помощью тату-машинки. В итоге девушка получила стрелки на глазах, имитирующие ресницы, которые точно никогда не выпадут.

Результат шокировал Дарину. Девочка, которая с детства страдает от редкого заболевания, не смогла сдержать слез, когда увидела себя в зеркале, ведь еще недавно не ожидала подобных перемен. Она заплакала и осталась довольна результатом.