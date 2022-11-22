12 лет ждали точно не этого: чем на самом деле закончились «Ходячие мертвецы»

«Ходячие мертвецы» стали настоящим хитом. Сюжет повествует о том, как зомби-вирус поразил большую часть населения Земли, превратив людей в жутких монстров.

Финальный эпизод «Ходячих мертвецов» вышел в ноябре 2022 года и оставил публику разочарованной. Из ключевых героев к этому моменту осталось только трое. Одних убили, судьбу других неожиданно оборвали сценаристы.

В последней серии зомби поумнели. Существа научились открывать двери, использовать оружие и лазить по стенам. Ниган, Дэрил, Кэрол и другие герои оказались заперты в переулке, пока на них надвигались зомби.

Джулс становится первой жертвой чудовищ. Джуди, дочь Рика, получает кровь от Дэрила. В это время Мерсер с солдатами переходят на сторону людей, а армию Памелы окружают. Но оказывается, что поумнели не все зомби. У людей получается собрать их в стадо и увести. Монстры попадают в ловушку, в которой их уничтожают.

Мэгги и Ниган мирятся. Получается, что все ключевые герои финального сезона выживают. Как пишет «Комсомольская правда », в самом конце появляются Рик и Мишонн и вспоминают о каждом соратнике, погибшем за эти долгие сезоны.

Но повествование на этом не заканчивается: зрители увидят продолжение историй полюбившихся героев в спин-оффах «Остров мертвых», «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Мир за пределами».