Статьи

12 лет скрывал: Харрельсон всерьез хотел изувечить Макконахи на съемках «Настоящего детектива» – виной всему легендарный русский актер

22 января 2026 08:27
12 лет скрывал: Харрельсон всерьез хотел изувечить Макконахи на съемках «Настоящего детектива» – виной всему легендарный русский актер

Общий язык артисты нашли далеко не сразу.

Спустя 12 лет после выхода культового первого сезона «Настоящего детектива» Вуди Харрельсон признался, что едва сдерживался, чтобы не избить своего партнёра Мэттью Макконахи в кровь прямо на съемочной площадке. Причина – тот решил использовать метод Станиславского.

Во время записи недавнего подкаста Харрельсон откровенно заявил:

«Было так много раз, когда я хотел ударить этого гада в лицо. Я был в ярости на него, потому что он был в образе».

Макконахи, вжившийся в роль циничного и замкнутого Раста Коула, между дублями сохранял стоическое молчание, не выходя из образа.

12 лет скрывал: Харрельсон всерьез хотел изувечить Макконахи на съемках «Настоящего детектива» – виной всему легендарный русский актер

«Вот мы сидим, готовимся к съёмке, репетируем, – вспоминал Макконахи. – А я просто продолжаю быть Растом Коулом».

Харрельсон заявлял, что их актерская работа должна быть похожей на волейбол, дескать, один другому «бросает мяч», тот отбивает и возвращает – «драма и комедия». Но звезде «Интерстеллара» такой подход «не зашел».

Харрельсон, привыкший к раскрепощённой игре, предлагал Макконахи «добавить шуток» в мрачный сценарий, но получал в ответ лишь скупое «Угу». Вуди считал, что зрители ждут от их дуэта не только напряжённой драмы, но и фирменного обмена смешными репликами.

12 лет скрывал: Харрельсон всерьез хотел изувечить Макконахи на съемках «Настоящего детектива» – виной всему легендарный русский актер

Что забавно, именно эта бескомпромиссная «методичность» Макконахи помогла создать одного из самых запоминающихся персонажей в истории телевидения и получить сериалу пять «Эмми» и статус абсолютной классики.

Но для Харрельсона работа бок о бок с «Растом Коулом» 24/7 стала настоящим испытанием на прочность. Как выяснилось, даже спустя годы он помнит, как ему хотелось «ударить этого гада». Вот такая цена гениальности – и русский след в голливудской классике.

Ранее мы также писали: В 2025-м мне особо запомнились 7 российских детективов: у каждого оценка не ниже 7.3 – а №3 зайдет фанатам «Невского»

Фото: Кадр из сериала «Настоящий детектив»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
