12 лет скрывал: Харрельсон всерьез хотел изувечить Макконахи на съемках «Настоящего детектива» – виной всему легендарный русский актер

Спустя 12 лет после выхода культового первого сезона «Настоящего детектива» Вуди Харрельсон признался, что едва сдерживался, чтобы не избить своего партнёра Мэттью Макконахи в кровь прямо на съемочной площадке. Причина – тот решил использовать метод Станиславского.

Во время записи недавнего подкаста Харрельсон откровенно заявил:

«Было так много раз, когда я хотел ударить этого гада в лицо. Я был в ярости на него, потому что он был в образе».

Макконахи, вжившийся в роль циничного и замкнутого Раста Коула, между дублями сохранял стоическое молчание, не выходя из образа.

«Вот мы сидим, готовимся к съёмке, репетируем, – вспоминал Макконахи. – А я просто продолжаю быть Растом Коулом».

Харрельсон заявлял, что их актерская работа должна быть похожей на волейбол, дескать, один другому «бросает мяч», тот отбивает и возвращает – «драма и комедия». Но звезде «Интерстеллара» такой подход «не зашел».

Харрельсон, привыкший к раскрепощённой игре, предлагал Макконахи «добавить шуток» в мрачный сценарий, но получал в ответ лишь скупое «Угу». Вуди считал, что зрители ждут от их дуэта не только напряжённой драмы, но и фирменного обмена смешными репликами.

Что забавно, именно эта бескомпромиссная «методичность» Макконахи помогла создать одного из самых запоминающихся персонажей в истории телевидения и получить сериалу пять «Эмми» и статус абсолютной классики.

Но для Харрельсона работа бок о бок с «Растом Коулом» 24/7 стала настоящим испытанием на прочность. Как выяснилось, даже спустя годы он помнит, как ему хотелось «ударить этого гада». Вот такая цена гениальности – и русский след в голливудской классике.

