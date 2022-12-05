12 лет назад россиянка выиграла миллион в «Поле чудес»: не поверите, на что она потратила деньги

Дарья Зетрина стала известна в 2010 году, когда приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес». 21-летней студентке из Калуги удалось выиграть главный приз — миллион рублей, что стало для нее и для всех зрителей большим шоком.

Как признавалась сама Зетрина, она шла на программу с единственной целью, чтобы с помощью выигрыша воплотить свою давнюю мечту и открыть иконописную мастерскую. И, когда деньги были зачислены на ее счет, она сразу же начала заниматься школой.

Студия «Панагия» открыла свои двери для всех желающих уже спустя год. Дарье удалось найти помещение, получить благословение, и теперь ее дело успешно работает и развивается. Как рассказывала победительница «Поля чудес», школа иконописи приносит ей доход и делает счастливой, ведь это ее давняя мечта.

«Моя жизнь тогда круто перевернулась. Иконопись дала мне возможность не только творчески реализоваться, но и зарабатывать», — рассказывала девушка в одном из интервью.

Сегодня Дарья продолжает развивать свою школу, а свободное время уделяет семье. После выигрыша в проекте она познакомилась с мужчиной, который стал ее женихом, а после — мужем. Спустя некоторое время на свет появились два наследника Дарьи.