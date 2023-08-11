12 августа три знака зодиака узнают, что такое адские муки: проверьте, затронет ли вас

Положение планет в августе заставило многих астрологов насторожиться. Все дело в том, что обладателям некоторых знаков зодиака звезды обещают не самое завидное будущее. И убедиться в этом можно будет уже на этой неделе — в ближайшие выходные, которые стартуют с 12 августа.

Для Раков предстоящий уик-энд точно нельзя будет назвать удачным. Сначала им придется решать финансовые трудности и ужимать семейный бюджет. Затем обладателей этого знака одолеют личные проблемы: все случайные знакомства, которые будут на первый взгляд казаться ценными, станут лишними.

Скорпионам же придется разбираться с валом накопившимся задач, которые потребуют немедленного решения.

Все это может привести к настоящему нервному перегрузу и нарушению эмоционального фона, что неминуемо скажется на здоровье.

Проблемы с самочувствием ждут и Стрельцов. Астрологи обещают им на выходные головные боли, трудности с пищеварительной системой. Поэтому на конец недели лучше ничего не планировать, а провести время дома.