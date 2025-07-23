119.5 млн часов просмотра: этот детектив от режиссера «Фарго» сейчас лидер на Netflix — похож на «Йеллоустоун» и «смотрится залпом»

Не все же лавры должны доставаться «Игре в кальмара».

Netflix каждую неделю обновляет свои топы просмотров, и это часто вызывает реакцию в духе: «Опять "Игра в кальмара"?». Да, среди неанглоязычных шоу она всё ещё впереди.

Но если смотреть на сериалы на английском, сейчас в лидерах совсем другой герой. Мини-сериал «Неукротимый» (Untamed), вышедший 17 июля, неожиданно вырвался в топ. Общее количество часов просмотра составило 119.5 млн.

Это триллер, драма и детектив в одном флаконе — приправленный природными ландшафтами и внутренними демонами главного героя. Один из режиссёров проекта — Томас Безуча, работавший над «Фарго», что уже настраивает на мрачный, но качественный вайб.

Сюжет

В национальном парке Калифорнии находят тело молодой девушки. Расследовать дело вызывают специального агента Службы национальных парков — его играет Эрик Бана.

Пока он медленно распутывает клубок загадок, в кадре всплывают не только улики, но и его личные скелеты в шкафу.

Всё это — на фоне природы в духе «Йеллоустоуна» (2018) и с атмосферой тревоги, близкой к «Убийству» (2011). В проекте всего 6 серий, так что уложиться за вечер-другой — не проблема.

Что говорят зрители

Рейтинг на IMDb — 7.3. Не хит, но вполне достойно. Вот как описывают сериал сами зрители:

«“Неукротимый” неплох — хорошая актёрская игра, мрачная визуальная атмосфера и интересная идея триллера. Но его темп — слишком неторопливый, местами даже затянутый.

Если вам нравятся характерные детективы с налётом дикой природы и вы терпимы к медленным историям — смотреть стоит. Иначе можно заскучать и ждать, когда же "уже"»,

«Местами сцены напряжённые и атмосферные, сериал легко смотрится залпом. Некоторые сюжетные линии остались открытыми, вопросов много, но в целом я остался доволен. Это то, что стоит посмотреть в ленивое воскресенье или если просто скучно»,

«Мне понравились личные истории героев, но в развязке осталось много белых пятен. В целом — качественная работа и неплохо проведённое время, но не тот случай, когда хочется пересматривать».

Кому зайдёт?

Если вы любите мрачные, атмосферные детективы, где преступление — не просто повод найти убийцу, а триггер для внутреннего конфликта и эмоциональных подвижек, «Неукротимый» — ваш вариант.

Особенно если вам не нужно, чтобы события мчались галопом. Тогда это хороший сериал на вечер, когда хочется чего-то кроме «Игры в кальмара».

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