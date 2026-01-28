Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 118 000 000 просмотров за неделю: эта романтическая дорама порвала рейтинги в десятках стран - в России о ней не слышали

118 000 000 просмотров за неделю: эта романтическая дорама порвала рейтинги в десятках стран - в России о ней не слышали

28 января 2026 16:11
118 000 000 просмотров за неделю: эта романтическая дорама порвала рейтинги в десятках стран - в России о ней не слышали

Для тех, кто хочет прокатиться на эмоциональных «горках».

Если вы ищете новый сериал для полного погружения, у корейских зрителей уже есть для вас ответ. Вот уже вторую неделю на вершине топа Netflix в Южной Корее прочно обосновалась дорама «Можно ли перевести любовь?» («Can Love Be Translated?»).

Хотя ее успех — далеко не локальный. Сразу после премьеры 16 января сериал ворвался в топ-5 мирового рейтинга платформы, а на следующий день взлетел на третье место, возглавив чарты в десятках стран. Всего за неделю его посмотрели 118 миллионов человек по всему миру.

В чем секрет? История балансирует на грани классического ромкома и тонкой психологической драмы. Главный герой, Джу Хо Джин — гениальный переводчик-полиглот, который свободно говорит на семи языках, но остается абсолютно «безграмотным» в языке чувств. Его мир переворачивается, когда ему поручают сопровождать на реалити-шоу мировую звезду Ча Му Хи — девушку, с которой он мимолетно встретился годы назад, еще до ее славы.

118 000 000 просмотров за неделю: эта романтическая дорама порвала рейтинги в десятках стран - в России о ней не слышали

Формат шоу «Романтическое путешествие», где Му Хи должна изображать роман с японским актером, а Хо Джин — все это переводить, становится идеальной ловушкой. Их характеры сталкиваются: ее эмоциональная открытость против его педантичной сдержанности. Именно в этой искре недопонимания и рождается медленное, мучительное и абсолютно захватывающее чувство.

Зрители, в том числе и в России о ней почти не слышали, но поклонники жанра оценили ленту по достоинству (на «Кинопоиске» сериал держит высокий рейтинг 8.3). Поклонники отмечают, что создатели мастерски играют на эмоциях.

Будто на американских горках, зритель радовался и смеялся, грустил и сопереживал происходящему. И передохнуть ему времени не дают, — пишут в отзывах.

Кажется, создателям удалось перевести на универсальный язык не только диалоги героев, но и саму суть запутанных, неловких и прекрасных человеческих отношений. И этот язык, судя по цифрам, понимают во всем мире.

Фото: Кадры из сериала «Можно ли перевести любовь?»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше