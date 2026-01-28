118 000 000 просмотров за неделю: эта романтическая дорама порвала рейтинги в десятках стран - в России о ней не слышали

Если вы ищете новый сериал для полного погружения, у корейских зрителей уже есть для вас ответ. Вот уже вторую неделю на вершине топа Netflix в Южной Корее прочно обосновалась дорама «Можно ли перевести любовь?» («Can Love Be Translated?»).

Хотя ее успех — далеко не локальный. Сразу после премьеры 16 января сериал ворвался в топ-5 мирового рейтинга платформы, а на следующий день взлетел на третье место, возглавив чарты в десятках стран. Всего за неделю его посмотрели 118 миллионов человек по всему миру.

В чем секрет? История балансирует на грани классического ромкома и тонкой психологической драмы. Главный герой, Джу Хо Джин — гениальный переводчик-полиглот, который свободно говорит на семи языках, но остается абсолютно «безграмотным» в языке чувств. Его мир переворачивается, когда ему поручают сопровождать на реалити-шоу мировую звезду Ча Му Хи — девушку, с которой он мимолетно встретился годы назад, еще до ее славы.

Формат шоу «Романтическое путешествие», где Му Хи должна изображать роман с японским актером, а Хо Джин — все это переводить, становится идеальной ловушкой. Их характеры сталкиваются: ее эмоциональная открытость против его педантичной сдержанности. Именно в этой искре недопонимания и рождается медленное, мучительное и абсолютно захватывающее чувство.

Зрители, в том числе и в России о ней почти не слышали, но поклонники жанра оценили ленту по достоинству (на «Кинопоиске» сериал держит высокий рейтинг 8.3). Поклонники отмечают, что создатели мастерски играют на эмоциях.

Будто на американских горках, зритель радовался и смеялся, грустил и сопереживал происходящему. И передохнуть ему времени не дают, — пишут в отзывах.

Кажется, создателям удалось перевести на универсальный язык не только диалоги героев, но и саму суть запутанных, неловких и прекрасных человеческих отношений. И этот язык, судя по цифрам, понимают во всем мире.