11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России

Радостные новости вновь возвращают нас в мир эпической саги. Спустя четверть века после триумфальной премьеры «Братства Кольца», легендарная трилогия Питера Джексона готовится к масштабному возвращению на большие экраны.

К своему 25-летнему юбилею фильмы будут демонстрироваться в специальных показах в расширенной режиссерской версии, организованных при участии Warner Bros. и Fathom Entertainment. Это событие запланировано на январь 2026 года и уже будоражит умы поклонников по всему миру.

Немного о достижениях трилогии

Оригинальная экранизация «Властелина колец», снятая в живописной Новой Зеландии, навсегда вписала себя в историю кинематографа. С 2001 по 2003 год трилогия стала культурным феноменом, собрав в мировом прокате около $3 млрд и удостоившись 17 премий «Оскар». (из них 11 статуэток принадлежат «Возвращению короля»).

Предстоящие показы позволят новому поколению, а также преданным фанатам, заново пережить это путешествие в формате, для которого оно и было задумано – на огромном экране.

Что будет особенного на сеансах

Особенность предстоящих сеансов – демонстрация именно расширенных версий, которые существенно отличаются от знакомых многим театральных релизов. Это не просто восстановленные кадры, а целые пласты повествования, погружающие зрителя в мир Толкина с небывалой глубиной.

Общая продолжительность всех трех частей в этом формате составляет колоссальные 11,5 часов, что на несколько часов длиннее оригинального проката. Каждая часть обогащена десятками минут дополнительного материала. К примеру, лишь первое «Братство Кольца» становится длиннее на целых полчаса.

Что скрывала театральная версия

Главное богатство расширенных редакций — в деталях и контексте. Добавленные сцены, вырезанные когда-то для хронометража, выполняют важную художественную роль. Они раскрывают предысторию ключевых артефактов, позволяют лучше понять мотивацию и взаимоотношения персонажей.

Зрители увидят более трогательные взаимодействия между Арагорном и Арвен, прочувствуют напряжение и масштаб ключевых битв, например, схватки с орками-урук-хай. Эти фрагменты делают эпическое полотно более целостным и плавным, даря возможность провести в Средиземье еще больше времени и открыть для себя новые грани знакомой истории.

А покажут ли в России

Пока мировое кинематографическое сообщество готовится к этому празднику, для поклонников в России остается главный и пока открытый вопрос: увидят ли они эти легендарные показы на больших экранах в своей стране? В 2024 году подобные показы после ремастеринга в формате 4K уже успешно прошли во многих странах, но ситуация с зарубежными дистрибьюторами в РФ остается неопределенной.

Таким образом, возвращение «Властелина колец» может стать как долгожданным подарком для российских киноманов, так и поводом для очередного разочарования. Пока лишь ясно одно: эпическое путешествие за Кольцом Всевластья готово начаться снова, и весь мир вновь затаит дыхание.

