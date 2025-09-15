112,1 млн рублей за уикенд: эта драма лидирует в российском прокате — но до «Истребителя демонов» ей как до Луны, а рейтинг и вовсе 6.2

Пока у нас все сходят с ума по трагедии, иностранцы жаждут экшена.

Кинопрокат в России бьет все рекорды, и на этот раз на вершине бокс-офиса воцарилась настоящая легенда. Цифры говорят сами за себя: один фильм с легкостью затмил всех конкурентов, собрав за три дня феноменальную сумму.

Но что скрывается за этими миллионами и почему зрители массово пошли на ленту с не самыми высокими оценками? Разбираемся по порядку.

Что за фильм лидирует в прокате?

Лидером прошедших выходных стал мистический триллер Люка Бессона «Дракула». Картина показала поистине вампирский аппетит, высасывая кошельки зрителей и с легкостью собрав 112,1 млн рублей.

Сюжет переносит нас в конец XV века в Восточную Европу, где живёт принц Влад II, всей душой любящий свою жену Елизавету.

Вынужденный отправиться на войну, он молит бога лишь об одном — уберечь его возлюбленную. Но его мольбы остаются без ответа: жена погибает, а сам Влад, охваченный яростью, отрекается от бога.

Действие переносится на 400 лет вперёд: в психиатрической лечебнице оказывается вампирша, а в замок к принцу Владу приезжает парижский адвокат. Именно ему древний правитель и начинает рассказывать свою печальную историю о вечной любви и потере.

Как оценили фильм зрители и кто еще в топе?

Несмотря на кассовый успех, зрительские оценки ленты довольно сдержанные: на Кинопоиске у фильма 6.7 баллов, а на IMDB — и вовсе 6.2.

Вслед за вампирской сагой расположился яркий мультфильм «Зверопоезд», который взял на станции 51,5 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом в главной роли, который принес в кассу 26,5 млн рублей.

Но есть результаты покруче

Однако даже такой впечатляющий результат «Дракулы» меркнет по сравнению с достижением другой новинки, которая в Россию еще не добралась. Речь о японском аниме-хите «Истребитель демонов: Бесконечная крепость».

Фильм ворвался в американский прокат с оглушительной силой, собрав за первые сутки $33 млн (это около 2.8 млрд рублей!) и установив новый рекорд для аниме в истории США.

Так что пока в России правит бал французская готическая драма, весь мир сходит с ума по японским демонам. Очевидно одно: зрителям по-прежнему нужны большие эмоции и громкие истории, неважно, из прошлого они или из другого измерения.

Ранее мы писали: Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь