112 ролей, а помнят лишь Бывалого: нейросеть ответила правильно лишь на 2/5 вопросов о Евгении Моргунове — сможете больше?

25 июня 1999 года не стало Евгения Моргунова — народного артиста, кинематографического хулигана, любимца миллионов, и, увы, с каждым годом его фигура всё чаще сводится к одному-единственному персонажу. Для большинства Моргунов — это Бывалый, третий в знаменитой троице Гайдая, грозный (но добродушный) лоботряс, вечно встревающий в авантюры с Балбесом и Трусом. И будто бы всё. А ведь карьера у него была куда богаче.

Образ Бывалого родился в 1961 году в короткометражке «Пес Барбос и необычный кросс», но сам Моргунов к тому моменту уже больше десяти лет снимался в кино. Он дебютировал в «Молодой гвардии» Сергея Герасимова, сыграл в «Воскресении» Михаила Швейцера, мелькнул в «Алых парусах» и даже исполнил одну из главных ролей в «Трёх толстяках» — классической экранизации повести Олеши.

А уж сколько было ярких эпизодов! Судья, куплетист, конферансье, дирижёр самодеятельного оркестра — у Моргунова всё было живое, точное, со своим ритмом. И даже в самой последней роли, в фильме «Райское яблочко» (1998), он не играл — существовал в кадре. Его персонажи часто были крупными, громкими, гротескными, но при этом в них всегда жил тёплый, узнаваемый человек.

Мы задали нейросети пять неочевидных, но интересных вопросов о жизни и творчестве Моргунова. И знаете, сколько она ответила правильно? Лишь на два. А вы сможете лучше? Проверьте себя — и, возможно, откроете Моргунова заново.

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