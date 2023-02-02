11 операций спустя: ахнете, увидев избавившуюся от 400 килограммов американку (фото)
Ее история поразила весь мир.
Сегодня от ожирения страдают миллионы людей по всему земному шару. Так, самой толстой женщиной планеты была признана американка Майра Розалес — ее вес составлял 500 килограммов. Женщина мучилась от ожирения много лет. Она не могла обслуживать себя в быту, ей было трудно передвигаться по дому и даже принимать душ. Состояние Розалес усугубилось после смерти ее горячо любимого племянника. Майра впала в затяжную депрессию и начала еще быстрее набирать вес.
Когда она дошла до отметки в 500 килограммов, то поняла, что пора менять свою жизнь. Американка боялась, что скоро умрет, ведь такой вес разрушал ее здоровье. Розалес обратилась в клинику, где ей сделали 11 операций. Ей уменьшили желудок и откачали жир.
Майра изменила свой рацион и стала заниматься спортом. Это принесло свои плоды: через некоторое время Розалес удалось сбросить целых 400 килограммов. Несколько лет назад она даже приезжала в Россию и на одном из телешоу рассказала свою невероятную историю похудения. Сегодня вес Майры составляет 92 килограмма, и пока ей удается держать себя в форме.