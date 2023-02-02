11 операций спустя: ахнете, увидев избавившуюся от 400 килограммов американку (фото)

Сегодня от ожирения страдают миллионы людей по всему земному шару. Так, самой толстой женщиной планеты была признана американка Майра Розалес — ее вес составлял 500 килограммов. Женщина мучилась от ожирения много лет. Она не могла обслуживать себя в быту, ей было трудно передвигаться по дому и даже принимать душ. Состояние Розалес усугубилось после смерти ее горячо любимого племянника. Майра впала в затяжную депрессию и начала еще быстрее набирать вес.

Когда она дошла до отметки в 500 килограммов, то поняла, что пора менять свою жизнь. Американка боялась, что скоро умрет, ведь такой вес разрушал ее здоровье. Розалес обратилась в клинику, где ей сделали 11 операций. Ей уменьшили желудок и откачали жир.

Майра изменила свой рацион и стала заниматься спортом. Это принесло свои плоды: через некоторое время Розалес удалось сбросить целых 400 килограммов. Несколько лет назад она даже приезжала в Россию и на одном из телешоу рассказала свою невероятную историю похудения. Сегодня вес Майры составляет 92 килограмма, и пока ей удается держать себя в форме.