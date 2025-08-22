11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним

Леонардо Ди Каприо снялся в десятках культовых фильмов, многие из которых стали настоящей классикой. Казалось бы, у звезды такого уровня имеется масса поводов для того, чтобы с гордостью пересматривать свои главные хиты.
Но оказалось, что у самого актера есть лишь одна такая работа, к которой он возвращается вновь и вновь. И это — не «Титаник», не «Волк с Уолл-стрит» и даже не «Джанго Освобожденный».
У любимого фильма Ди Каприо рейтинг 7.5 на IMDb — весьма достойный, но всё же ниже, чем у перечисленных ранее картин (у них 7.9, 8.2 и 8.5 соответственно).
Разбираемся, что же это за фильм, и чем он так цепляет самого актера.
Проект стал любимчиком по личным причинам
В интервью журналу Esquire Ди Каприо признался, что чаще всего пересматривает именно «Авиатора». И на то есть глубоко личные причины.
Вот что сказал актер:
«Редко смотрю свои фильмы, но если честно, есть один, который я пересматривал больше других. Это "Авиатор". И всё потому, что это был особенный момент для меня.
Я таскал с собой книгу о Говарде Хьюзе десять лет. И это был первый раз, когда я, как актер, почувствовал себя неотъемлемой частью производственого процесса, а не просто нанятым исполнителем роли. Я почувствовал ответственность совершенно по-новому.
Всегда гордился этой картиной и чувствовал связь с ней. Она стала ключевым этапом моего взросления в индустрии и моего первого опыта в роли настоящего соавтора».
Что это за фильм?
Биографическая драма «Авиатор» Мартина Скорсезе вышла в 2004 году. Она рассказывает о жизни эксцентричного миллиардера и гения Говарда Хьюза — пионера авиации и владельца киностудии, чья жизнь была полна громких достижений и тяжелой борьбы с одержимостью и страхами.
Несмотря на то, что для широкой аудитории эта картина оказалась чуть менее знаковой, чем другие хиты с ДиКаприо, признание к ней пришло самое высокое. Лента получила 11 номинаций на «Оскар» и забрала 5 статуэток, включая награду за лучшую женскую роль второго плана, которую получила Кейт Бланшетт.
Так что выбор ДиКаприо — это не про кассовые сборы или народную любовь. Это про личную связь с персонажем, глубокую вовлеченность в создание истории и тот особый творческий опыт, который остаётся с актером на всю жизнь.
