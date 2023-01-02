11-летняя россиянка заставила американцев покраснеть от стыда одним вопросом

Арнольд Шварценеггер прославился на весь мир не только как актер и бодибилдер, но и как политик, в течение нескольких лет возглавлявший штат Калифорния. Именно из-за этого многие жители США уверены, что звезда «Терминатора» — коренной американец. Но, как оказалось, они ничего не знают о его жизни.

Дело в том, что будущая звезда экрана появился на свет в Австрии летом 1947 года. Все детство и юность он провел у себя на родине и только в 1968 году оказался в США, а спустя 15 лет получил гражданство.

Подобные факты, как отмечает автор Дзен-канала «50 оттенков Нью-Йорка», оказались шокирующими для его друзей-американцев. Никто из них не знал подробности жизни Шварценеггера, которого они считали национальным героем и одной из главных американских звезд.

«Моим друзьям стало даже как-то немного неловко», — вспоминает блогер.

Как признались пользователи Сети, неожиданная запись удивила их не меньше, чем героев текста, а вопрос о Шварценеггере задала 11-летняя героиня публикации. По их мнению, подобная информация действительно ни для кого не секрет, а особенно это должно быть известно американцам, ведь артист построил карьеру именно в их стране.