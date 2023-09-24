11-летний сын Янина умоляет соблюдать главное требование: связано с похоронами актера
Решения по поводу организации церемонии принимает наследник.
На этой неделе ушел из жизни Алексей Янин. Восемь лет артист проходил реабилитацию после инсульта, но восстановиться ему так и не удалось. Все это время рядом с ним были не только родители, но и жена Дарья с маленьким сыном. Даже переехав в столицу, они регулярно навещали парализованного актера.
Сейчас на долю вдовы легли новые испытания. Она занимается организацией похорон и старается отбиться от осаждающейся ее прессы. Но сложнее всего в этой ситуации Андрею Янину.
Мальчик с самого рождения сталкивался с повышенным вниманием журналистов, но сейчас попросил оградить его от этого. Поэтому церемония прощания с актером будет закрытой.
Дарья Янина рассказала изданию «Комсомольская правда», что сыну очень тяжело переносить общество незнакомцев. Поэтому он просил позвать на похороны лишь близких. Впрочем, гостей будет немало: кроме родных и друзей семьи ожидают также коллег Алексея из театра.